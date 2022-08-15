Санкт-Петербург, 15 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как при столкновения катера с металлической опорой на реке Ждановка пострадали пассажиры судна. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Уголовное дело

Двое пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести в результате аварии, они находятся в больнице.

Следователь следственного отдела на транспорте Санкт-Петербурга осмотрел место происшествия и катер. В ходе расследования происшествия назначены необходимые экспертизы и организован комплекс следственных действий для установления деталей аварии и лиц, причастных к этому.

Напомним, что катер Yamaha CR-27 столкнулся со столбом в ночь на 15 августа. По факту аварии транспортная прокуратура ведёт свою проверку.