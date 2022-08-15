Горно-Алтайск, , 11:45 — REGNUM Единственным регионом в Сибирском федеральном округе, где за три месяца не обнаружено ни одной поддельной банкноты, стала Республика Алтай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Национального банка региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам заместителя управляющего финансовым учреждением Николая Трубачёва, оборот подделок в регионе остаётся стабильно низким. Так, в первом квартале 2022 года в республике были выявлены две фальшивки номиналом по 1 тыс. рублей каждая.

«Если у вас на руках оказалась сомнительная банкнота, не пытайтесь ей рассчитаться — это может быть расценено как преступление. Лучше отнесите ее на бесплатную экспертизу в любой коммерческий банк», — добавил он.