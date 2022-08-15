Кострома, 15 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Новым заместителем губернатора Костромской области по вопросам безопасности стал Владимир Спивак. Об этом в ходе еженедельного совещания в администрации региона сегодня, 15 августа, объявил глава области Сергей Ситников.

https://adm44.ru Владимир Спивак

Владимир Григорьевич родился в Ярославле, получил юридическое образование в местном государственном университете. Работал в судебных органах 30 лет. С 1992 по 2014 год был судьёй Ленинского районного суда Костромы, с 2014 по 2021 год избирался председателем суда, после чего вышел на пенсию.

В круг вопросов, курируемых заместителем, входит взаимодействие с органами судебной власти, прокуратуры, юстиции, правоохранителями, военным комиссариатом. Также он будет отвечать за защиту населения от чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность, гражданскую оборону.

Отметим, что супруга Спивака Светлана Геннадьевна на протяжении 9 лет возглавляла Костромской районный суд. В мае 2022 года была назначена судьёй Второго кассационного суда общей юрисдикции в Москве. Прежний заместитель губернатора по безопасности Павел Бабчук скончался в мае 2022 года. Ему было 55 лет.