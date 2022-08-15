Екатеринбург, 15 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Свердловской области 14 августа пациентов не доставляли в COVID-центры региона, сообщает портал «Стопкоронавирус. рф». Днём ранее в больницы поступил лишь один ковид-пациент.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Излечились от COVID-19 ещё 233 человека. В общей сложности в регионе выздоровели 440 962 гражданина.

Показатель заболеваемости ковидом в регионе продолжает расти. За прошедшие сутки специалисты выявили 559 случаев заражения коронавирусом. Общее число умерших от ковида осталось на отметке 10 792.