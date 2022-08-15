Москва, 15 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Бард Валерий Мищук скончался в Москве в возрасте 71 года. Об этом сообщил 15 августа его брат Вадим Мищук.

Петр Кончаловский. Натюрморт. Гитара. 1917

Мищук боролся с онкологическим заболеванием. Где состоится прощание с ним, пока неизвестно.

«Умер. В Москве, в больнице. От рака. Вчера вечером», — сказал Вадим Мищук ТАСС.

Братья Мищук участвовали в проекте «Песни нашего века». Этот коллектив, созданный в 1998 году, объединил отечественных бардов. Его участниками были Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Алексей Иващенко, Олег Митяев и другие.

Читайте также: 15 августа в России отмечают День памяти Виктора Цоя