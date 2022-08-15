Москва, , 12:04 — REGNUM Московский политехнический университет заключил договор с Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИ) русского жестового языка о сетевой реализации образовательных программ по подготовке переводчиков в этой сфере, сообщает 15 августа корреспондент ИА REGNUM.

Директор ЦНИИ Алексей Харламенков Московский Политех

Жесты Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

В рамках сотрудничества запланирован запуск трех авторских образовательных программ. Слушатели, желающие познакомиться с жестовым языком и освоить азы владения им, смогут пройти программы повышения квалификации «Русский жестовый язык. Начала» (108 часов), включающий более 80 часов практических занятий.

Для действующих переводчиков запускается программа «Теория русского жестового языка» (120 часов), благодаря которой они смогут подтвердить свою квалификацию и получить теоретическую основу профессии. Самый обширный курс разработан для программы профессиональной переподготовки «Переводчик русского жестового языка» в объеме 256 часов для подготовки к сдаче профессионального экзамена в Национальном центре оценки квалификации. По его прохождению переводчики получат диплом о высшем образовании, который позволит им профессионально заниматься своей деятельностью.

Программы обучения профессиональных переводчиков были разработаны в рамках принятого 14 января 2022 года профессионального стандарта «Переводчик русского жестового языка», который вступает в силу 1 сентября этого года. Такой стандарт вводится в нашей стране впервые, его принятие было нацелено на закрепление требований к занятию профессией в соответствии с образованием и квалификацией. Сопровождать обучение будет директор ЦНИИ Алексей Харламенков, преподавателями выступят федеральные эксперты Национального центра оценки квалификации.

Директор ЦНИИ Алексей Харламенков Московский Политех

Согласно мировой статистике, в мире 5% людей используют жестовый язык. Другими словами, людей, которые общаются с помощью жестов, в России, как минимум, 2−3 млн, в то время как переводчиков, согласно данным озвученным в 2011 году Татьяной Яковлевой Голиковой, занимавшей в то время должность первого заместителя Председателя Комитета ГД по охране здоровья, не превышало 1100 человек. Сейчас их еще меньше. Это очень мало для такой большой страны как Россия, поскольку довольно обширная группа граждан страны не может объяснить свои потребности, мысли и требования без помощи профессионалов такого профиля. А в некоторых регионах их нет и вовсе.

Алексей Харламенков напомнил, что первое упоминание жестового языка как средства общения в российском законодательном поле произошло в 1995 году, только в 2012 году язык получил следующий статус: «Русский жестовый язык признается языком общения при наличии нарушений слуха и (или) речи, в том числе в сферах устного использования государственного языка Российской Федерации.» (Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). Необходимость полного признания профессии переводчика, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с квалификацией и образованием, назрела уже давно, поскольку это может дать импульс к росту числа таких специалистов.

Добавим, что ЦНИИ русского жестового языка аккумулирует, систематизирует и развивает знания по жестовому языку в России, занимается фундаментальными исследованиями русского жестового языка и на основе полученных данных — стандартизацией языка. Все результаты исследований институт делает публичными и свободно доступными в «Электронной справочно-аналитической системе «Толковый лексикографический словарь русского жестового языка».