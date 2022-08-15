Москва, 15 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Сборная России по тхэквондо получила от Федерации тхэквондо Мексики приглашение провести совместный сбор в октябре. Об этом 15 августа сообщил главный тренер российской команды Вадим Иванов.

Kirill Rafalskiy Тхэквондо

«Мы получили приглашение от Федерации тхэквондо Мексики приехать к ним в октябре на тренировочное мероприятие сборной этой страны», — приводит слова Иванова ТАСС.

Он рассказал, что 13 октября российские спортсмены должны вылететь в Мехико, где планируют пробыть 21 день. По его словам, в Мехико будет проведена матчевая встреча.

Напомним, в марте Всемирная федерация тхэквондо отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.