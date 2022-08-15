Донецк, 15 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 15 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 11:05 нанесён удар по Куйбышевскому району Донецка с украинских позиций в Нетайлово. Выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования открыли огонь по посёлку Зайцево (южное).