Оренбург, , 11:39 — REGNUM В Оренбурге по факту смерти 15-летнего горожанина проводится доследственная проверка. Его тело обнаружено 14 августа, сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель СУ СКР по Оренбургской области Радик Галимов.

Свечи Иван Шилов © ИА REGNUM

Подросток находился в гостях у знакомой. В её квартире он умер. Обстоятельства и причины смерти сейчас выясняются.

Следов насильственной смерти на теле юноши не обнаружено. Назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.