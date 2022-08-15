Оренбург, 15 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Оренбурге по факту смерти 15-летнего горожанина проводится доследственная проверка. Его тело обнаружено 14 августа, сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель СУ СКР по Оренбургской области Радик Галимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

Подросток находился в гостях у знакомой. В её квартире он умер. Обстоятельства и причины смерти сейчас выясняются.

Следов насильственной смерти на теле юноши не обнаружено. Назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.