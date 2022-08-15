Пенза, , 11:39 — REGNUM В Пензенской области за последние сутки подтвердили 113 случаев заражения коронавирусом. Соответствующие данные приводит 15 августа общероссийский оперативный штаб.

Больничная палата Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего по области зарегистрировано 190 273 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за время пандемии 182 814 человек, из них за сутки выписали 19 пациентов.

В ковид-стационары 14 августа госпитализировали восемь человек.

От последствий заражения коронавирусом скончались 6016 человек, за сутки умер один пациент.

ИА REGNUM ранее сообщало, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Пензенской области снизился до 22%.

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