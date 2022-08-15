Пенза, 15 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Пензенской области за последние сутки подтвердили 113 случаев заражения коронавирусом. Соответствующие данные приводит 15 августа общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

Всего по области зарегистрировано 190 273 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за время пандемии 182 814 человек, из них за сутки выписали 19 пациентов.

В ковид-стационары 14 августа госпитализировали восемь человек.

От последствий заражения коронавирусом скончались 6016 человек, за сутки умер один пациент.

ИА REGNUM ранее сообщало, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Пензенской области снизился до 22%.

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