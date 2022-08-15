Симферополь, , 11:39 — REGNUM Высокая пожарная опасность прогнозируется на территории ряда районов Крыма 15 и 16 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Крым. Золотые Ворота Марина Каширская © ИА REGNUM

Согласно прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие двое суток высокая пожарная опасность ожидается в восточных и южных районах Крыма, а также в Севастополе.

В ведомстве напомнили, что с 20 мая на территории Крымского полуострова установлен особый противопожарный режим, который, в частности, предполагает запрет на посещение лесов гражданами, также запрещено разведение костров и сжигание мусора.