Симферополь, 15 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Высокая пожарная опасность прогнозируется на территории ряда районов Крыма 15 и 16 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Золотые Ворота

Согласно прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие двое суток высокая пожарная опасность ожидается в восточных и южных районах Крыма, а также в Севастополе.

В ведомстве напомнили, что с 20 мая на территории Крымского полуострова установлен особый противопожарный режим, который, в частности, предполагает запрет на посещение лесов гражданами, также запрещено разведение костров и сжигание мусора.