Москва, 15 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Россия может уже в 2023 году выйти на положительные значения темпов роста ВВП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев. Так он прокомментировал прогнозы ЦБ РФ, согласно которым в течение большей части 2023 года экономика России будет сокращаться, а в 2025 году вернется к темпам роста в 1,5-2,5%.

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«С таким прогнозом согласиться нельзя категорически, — полагает Гусев. — Да, с одной стороны, существенное сокращение импорта и экспорта, особенно резкое прекращение бизнес-контактов и разрыв контрактов с компаниями-партнерами на Западе негативно влияет на рост ВВП в настоящее время. Но если значительно вырастут инвестиции в инфраструктурные проекты, если получится соотношение инвестиций в основной капитал и ВВП поддерживать на уровне выше 20%, а лучше 25%, если мы будем опираться (хотя бы временно) на инвестирование во внутреннее развитие, то России удастся уже в следующем 2023 году выйти на положительные значения темпов роста ВВП».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что в первой половине 2023 года в РФ возможен пик падения инвестиций в основной капитал.