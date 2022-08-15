Москва, 15 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Известный артист балета Николай Цискаридзе высказался в день памяти певца Виктора Цоя. Соответствующий пост был опубликован в его телеграм-канале 15 августа.

Цитата из к/ф «Игла». реж Рашид Нугманов. 1988. СССР Виктор Цой

«Не проходит и года, чтобы поклонники и просто любители музыки не вспоминали бы Виктора Цоя. Увы, 15 августа 1990 года его не стало. Виктор Цой — феномен российской рок-музыки. Лидер рок-группы «Кино», музыкант и киноактер, он стал кумиром поколения. Его смерть в автокатастрофе стала настоящей трагедией для страны», — написал Цискаридзе. Он также добавил, что Цой не забыт, ведь на улицах по-прежнему можно увидеть надписи «Цой жив!».

Напомним, Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 15 августа 1990 года. На момент гибели музыканту было 28 лет.