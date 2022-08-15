* Талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 15 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытают жителей уезда Джагори за то, что они не сдали им оружие. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже некоторое время преследуют и пытают жителей Джагори и требуют от них оружия.

Радикалы врываются в дома людей по ночам под предлогом поисков оружия.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в других провинциях также врываются ночью в дома людей под разными предлогами, что вызывает их жалобы.