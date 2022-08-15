Киев, 15 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Лётчик Антон Листопад, признанный лучшим пилотом Украины, погиб в ходе боевых действий. Об этом сообщает 15 августа украинское издание «Думская».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

О гибели пилота сообщил представитель госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников «АТО» в Ивано-Франковской области Владимир Веркалец.

Обстоятельства гибели пилота пока неизвестны. В 2019 году Листопада признали лучшим пилотом Украины.