Москва, , 11:34 — REGNUM На необходимости прописать в Правилах дорожного движения (ПДД) электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности настаивает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 августа.

Прокат электросамокатов Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Верховный суд России вынес решение, согласно которому тот, кто управляет электросамокатом, считается пешеходом. Таким образом, суд лишь подтвердил ту норму, а вернее, ее отсутствие, которая содержится в законодательстве, отметил Миронов.

«Решение Верховного суда РФ на фоне неопределенности статуса этих транспортных средств еще больше осложняет ситуацию с электросамокатами. В связи с этим я призываю правительство как можно быстрее завершить работу над новой редакцией ПДД. Необходимо четко прописать, кто, где, на чем и на каком основании имеет право использовать средства индивидуальной мобильности. Иначе хаос на дорогах будет только усиливаться», — рассуждает Миронов.

В России по итогам первых шести месяцев 2022 года зарегистрировано 370 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, моноколес, гироскутеров, сегвеев и так далее, рост составил — 174%, привел данные парламентарий.

Он возмущен тем, что никаких прав и обязанностей, как, например, у велосипедистов, у владельцев этих устройств нет. То есть они, будучи в статусе пешехода, должны гонять по тротуарам, что опасно для них и для окружающих, отметил депутат.

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