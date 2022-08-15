Москва, 15 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. На необходимости прописать в Правилах дорожного движения (ПДД) электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности настаивает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 августа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Прокат электросамокатов

Верховный суд России вынес решение, согласно которому тот, кто управляет электросамокатом, считается пешеходом. Таким образом, суд лишь подтвердил ту норму, а вернее, ее отсутствие, которая содержится в законодательстве, отметил Миронов.

«Решение Верховного суда РФ на фоне неопределенности статуса этих транспортных средств еще больше осложняет ситуацию с электросамокатами. В связи с этим я призываю правительство как можно быстрее завершить работу над новой редакцией ПДД. Необходимо четко прописать, кто, где, на чем и на каком основании имеет право использовать средства индивидуальной мобильности. Иначе хаос на дорогах будет только усиливаться», — рассуждает Миронов.

В России по итогам первых шести месяцев 2022 года зарегистрировано 370 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, моноколес, гироскутеров, сегвеев и так далее, рост составил — 174%, привел данные парламентарий.

Он возмущен тем, что никаких прав и обязанностей, как, например, у велосипедистов, у владельцев этих устройств нет. То есть они, будучи в статусе пешехода, должны гонять по тротуарам, что опасно для них и для окружающих, отметил депутат.

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