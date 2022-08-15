Калуга, 15 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Калужская область реализует пилотный проект по снижению смертности в ДТП, совершенных по вине водителей, которые выезжают на встречную полосу движения. Помимо инженерных мероприятий на территории региона ведется научное исследование, цель которого — выявить психологические факторы и причины совершения данных ДТП, а также разработать профилактические мероприятия, сообщили 15 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

40.mchs.gov.ru Под Калугой в ДТП пострадали женщина и ребёнок

Научными сотрудниками калужского филиала РАНХиГС при президенте Российской Федерации проведен анонимный опрос, в котором приняли участие более тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. География опроса — Калужская, Московская, Брянская, Волгоградская, Тверская, Ленинградская области, Республика Карелия. По итогам опроса в общей выборке правила нарушали 41,3% от всех опрошенных мужчин и 25,4% от всех опрошенных женщин. Среди предварительных выводов — выезд на встречную полосу чаще совершают водители, которые ездят на длинные расстояния, перемещаются между населенными пунктами ежедневно, опаздывают по пути в пункт назначения, чаще отвлекаются на посторонние действия вовремя вождения, имеют завышенное представление о своей внимательности на дороге, владеют автомобилями престижного бренда. Среди объективных причин нарушений — невозможность двигаться в соответствии с разметкой по причине дефектов дорожного покрытия или аварии, среди субъективных — неверное представление о безопасности дорожного движения. 79,2% водителей переоценивают свои возможности по удержанию внимания.

Поручение о проведении работы, направленной на снижение смертности на российских дорогах, дано президентом РФ Владимиром Путиным. Уже к 2024 году смертность в результате ДТП должна сократиться в 3,5 раза от уровня 2017 года, то есть не превышать 4 погибших на 100 тысяч населения. К 2030 году этот показатель должен достичь нулевой отметки. Решение о включении Калужской области в пилотный проект был принято в 2021 году правительственной комиссией, возглавляемой заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.