Якутск, 15 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Борьба с лесными пожарами является в первую очередь обязанностью местных властей, а не федерального центра. Об этом 15 августа напомнил главам регионов председатель правительства России Михаил Мушустин в ходе совещания по вопросу предотвращения и ликвидации последствий ЧС в Якутске.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Как уточнил глава российского правительства, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который обязует должностных лиц в регионах обеспечить уменьшение площади природных пожаров на их территориях.

«Борьба с лесными пожарами — это прежде всего обязанность региональных властей… Федеральный центр предоставляет субъектам финансовые ресурсы и необходимую технику. У вас есть все, что требуется для эффективной организации такой работы», — сказал он.

Кроме того, Мишустин напомнил, что правительством было утверждено постановление, определяющее методику расчета такого показателя региона, как снижение площади лесных пожаров.

«Главная задача — как минимум вдвое сократить площадь пожаров на землях лесного фонда по сравнению со значениями за предыдущие пять лет. Это должно стать для вас ориентиром», — пояснил премьер-министр РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России количество лесных пожаров снизилось на 15%.