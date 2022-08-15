* Meta — запрещённая в России организация

Москва, , 11:33 — REGNUM Российский предприниматель Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к бизнесмену Олегу Тинькову. Об этом 15 августа сообщает Forbes.

Олег Дерипаска Иван Шилов © ИА REGNUM

СМИ ссылается на информацию об иске в карточке Усть-Лабинского суда Краснодарского края. Соответчиком по иску станет компания Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), владеющая социальными сетями.

Уточняется, что иск подан 30 мая. Его рассмотрение назначено на 16 августа.