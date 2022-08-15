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«Следственные действия»
Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Тинькову и Meta*
*Meta — запрещённая в России организация
Москва,
15 августа 2022, 11:33 — REGNUM Российский предприниматель Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к бизнесмену Олегу Тинькову. Об этом 15 августа сообщает Forbes.
Олег Дерипаска
Иван Шилов © ИА REGNUM
СМИ ссылается на информацию об иске в карточке Усть-Лабинского суда Краснодарского края. Соответчиком по иску станет компания Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), владеющая социальными сетями.
Уточняется, что иск подан 30 мая. Его рассмотрение назначено на 16 августа.
История вопроса
Сегодня социальные сети охватывают миллиарды активных пользователей по всему миру. А это значит, что они и содержащаяся в них персональная информация всё чаще становятся предметом интереса со стороны крупного бизнеса и спецслужб.
Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook не раз признавалась в предоставлении доступа к данным пользователей сторонним компаниям. Вокруг «ВКонтакте» не первый месяц идут споры из-за передачи персональных материалов и переписки правоохранительным органам. Особую остроту проблеме предала волна уголовных дел, возбуждённых за «репост» чужого сообщения в соцсети или по поводу хранящихся в социальной сети в закрытом виде изображений.