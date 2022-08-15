Якутск, , 11:32 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе визита в Якутск ознакомился с проектами компании ООО «Сайберия», внедряющей искусственный интеллект в медицину. Он назвал очень важным применение этих технологий, сообщил в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

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«Я знаю, что у вас очень серьёзное развитие получила именно эта технология распознавания. Здесь можно говорить и о ковидных лёгких, про МРТ, заболевания мозга и многие другие вещи. Обязательно прошу министерство здравоохранения посмотреть все эти наработки, потому что обобщение и стандартизация этих вещей очень важны», — сказал премьер-министр РФ.

Он подчеркнул, что правильно поставленный диагноз практически снимает огромное количество вопросов и в том числе даёт навигатор, как действовать. Кроме того, технологии могут использоваться при дистанционном оказании медицинской помощи жителям труднодоступных территории, считает Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, резидент технопарка «Якутия» ООО «Сайберия» внедряет в медучреждениях республики искусственный интеллект, способный за 15 секунд определять степень поражения лёгких при коронавирусе по результатам компьютерной томографии. Этот технологический стартап вошел в число победителей конкурса «Лучшее ИТ-решение для здравоохранения 2021»