Чебоксары, 15 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Почти 40 поисковиков из Чувашии участвуют в масштабных раскопках, которые начались в Калужской области в рамках международной экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». Более половины чувашских участников — школьники, сообщил ИА REGNUM участник экспедиции, журналист Родион Архипов.

Александр Мариинский ИА REGNUM Каска после попадния осколков снаряда

Международная военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе» проходит в деревне Цветовка Барятинского района Калужской области. Из Чувашии на раскопки выехали 39 человек, которые сформированы в два отряда. В числе участников — 23 школьника. В чебоксарскую группу вошёл 21 человек, в том числе 15 детей. Другой отряд (сводный) создан из 18 поисковиков, включая восемь детей, представляющих четыре муниципалитета республики, — Канашский, Цивильский, Янтиковский, Моргаушский районы.

Экспедиция завершится 24 августа. В течение двух недель будут проводиться поисковые работы на вновь выявленных местах гибели воинов Красной Армии — в районе высот Подкоп и Зайцева Гора, где с 1942 года до весны 1943 года армии Западного фронта вели кровопролитные бои с немецкой группой «Центр» за стратегически важную магистраль.

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Напомним, что в крупнейшей поисковой экспедиции принимают участие более 500 активистов из разных регионов России, военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона Минобороны РФ и представители из шести стран — Белоруссии, Узбекистана, Эстонии, Латвии, Казахстана, Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, чувашские поисковики каждый год выезжают на раскопки в места кровопролитных боёв во время Великой Отечественной войны. Одна из наиболее популярных подобных акций — «Вахта памяти», которая проводится в разных регионах страны.