Симферополь, 15 августа 2022, 11:30 — REGNUM Крым является транзитным узлом для освобождённых территорий, специалисты региона оказывают соседям методическую помощь. Об этом заявил 15 августа глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Он отметим, что сотрудники министерств и ведомств Крыма выезжают на освобождённые территории Херсонской и Запорожской областей для оказания методической помощи, курсы по переподготовке и методическому сопровождению педагогов и медиков проводятся и на территории самого Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, Запорожье и Херсонская область были взяты под контроль Россией в рамках проведения военной спецоперации по защите Донбасса и денацификации Украины. С 1 июля впервые за восемь лет было запущено пассажирское автобусное сообщение между Крымом и освобождёнными территориями.