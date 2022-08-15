Симферополь, , 11:30 — REGNUM Крым является транзитным узлом для освобождённых территорий, специалисты региона оказывают соседям методическую помощь. Об этом заявил 15 августа глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Херсон Иван Шилов, ИА REGNUM

Он отметим, что сотрудники министерств и ведомств Крыма выезжают на освобождённые территории Херсонской и Запорожской областей для оказания методической помощи, курсы по переподготовке и методическому сопровождению педагогов и медиков проводятся и на территории самого Крыма.

«У нас в Евпатории есть такая база, где проходят переподготовку активно педагоги из Запорожья, Запорожской области и Херсонской области. Крым сегодня — это транзитный узел, где аккумулируются стройматериалы, лекарственные препараты, медикаменты, учебники, изготавливаются паспорта российские для выдачи их непосредственно на территории освобождённых территорий. Мы по сути — передовой аванпост», — заявил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, Запорожье и Херсонская область были взяты под контроль Россией в рамках проведения военной спецоперации по защите Донбасса и денацификации Украины. С 1 июля впервые за восемь лет было запущено пассажирское автобусное сообщение между Крымом и освобождёнными территориями.