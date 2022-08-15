Киев, , 11:29 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что получал угрозы от офиса президента Украины после того, как подписал открытое письмо с просьбой вернуть гражданство главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану.

Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: «Ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались», — сказал он в интервью изданию «Бабель».

Кличко добавил, что был бы очень удивлен, если бы ему показали его американский или немецкий паспорт для того, чтобы отнять украинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Корбан рассказал, что он не может въехать на территорию Украины. При этом также украинские СМИ сообщили, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, включая олигарха Игоря Коломойского, Корбана и сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича.

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