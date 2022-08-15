Сыктывкар, 15 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Коми 14-летний подросток погиб, управляя внедорожником, сообщает пресс-служба УГИБДД

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Трагедия произошла в Усть-Цильме. 14-летний юноша, управляя автомобилем УАЗ «Хантер», не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание на проезжей части.

14-летний пассажир внедорожника от полученных травм скончался на месте происшествия. Погибший не был пристегнут ремнями безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале в ДТП с машиной скорой помощи погибли пять человек .