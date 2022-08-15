* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:28 — REGNUM Заместитель министерства иностранных дел Ирана по консульским вопросам Алиреза Бикдели прибыл в Кабул для переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом посольство Ирана в Кабуле сообщило в «Твиттере», пишет газета «8 Собх».

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Посольство назвало целью поездки Бигдели в столицу Афганистана консульское сотрудничество, легальность поездок афганских граждан в Иран и обеспечение безопасности общих границ.

Высокопоставленный чиновник МИД Ирана едет в Кабул на фоне того, что между иранскими пограничниками и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже несколько раз происходили столкновения.