Саратов, , 11:27 — REGNUM В Саратовской области зарегистрировано за время пандемии 258 518 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели 167 человек, накануне выявили 153 инфицированных. Об этом 15 августа сообщает общероссийский оперативный штаб.

Больничный коридор Наталья Диева © ИА REGNUM

Выздоровели всего 251 157 пациентов, за сутки — 86 человек.

В ковид-больницы 14 августа никого не доставили. Всего на стационарном лечении находятся 62 человека, на амбулаторном — 1360.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 6001 человек, за сутки умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, первая в мире назальная вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в России 1 апреля.

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