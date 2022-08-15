Черкесск, 15 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии прошла акция «Вода России» по очистке от мусора берега реки Кубань. Её участниками стали 137 активистов их различных организаций региона. За день было очищено почти 3 км береговой линии, собрано 178 мешков мусора, сообщили 15 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

Cherkessk09.ru Мусор на берегу реки собран

«Акция по очистке берега реки Кубань прошла с раздельным сбором отходов. Усилиями участников экосубботника собрано 178 мешков мусора, из которых 40 — пластик, 47 — стекло, два - металл и 89 мешков - несортируемые бытовые отходы», — говорится в сообщении.

В марафоне «Добро капля за каплей» приняли участие сотрудники министерства природы, мэрии города Черкесска, управления Росприроднадзора, отдела водных ресурсов Кубанского бассейнового водного управления, активисты предприятий и партийных объединений, волонтеры, журналисты и другие неравнодушные граждане.

В Карачаево-Черкесии в проекте «Вода России» с начала 2014 года приняли участие свыше 200 тысяч жителей.