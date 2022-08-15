Вашингтон, 15 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Джессика Клейн, сценаристка и продюсер сериала «Беверли-Хиллз 90 210» умерла в возрасте 66 лет. Об этом 15 августа сообщает Deadline, ссылаясь на её дочь Шира Роуз.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Моя мама умерла сегодня в 8:21 утра. Она не страдала. Мы были вместе», — поделилась дочь Клейн. По данным издания, сценаристка умерла от рака поджелудочной железы.

ИА REGNUM напоминает, что у Джессики Клейн врачи диагностировали рак в ноябре 2021 года. Тогда сценаристка публично сообщила об этом в своих соцсетях.