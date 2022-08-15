Джакарта, , 11:26 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо распорядился обеспечить достаточное количество запасов риса на ближайшие два года, прежде чем принимать решение об экспорте, сообщает Antara.

Джоко Видодо Kremlin.ru

Экспорт возможен, если будут удовлетворены национальные потребности в рисе, особенно в разгар продовольственного кризиса, с которым сталкивается мир. Согласно оценкам центрального статистического бюро, национальные потребности в потреблении риса составляют 30,03 млн тонн в год.

Джоко Видодо отметил, что национальный запас риса до апреля 2022 года достиг 10,2 млн тонн. Президент также выразил надежду на то, что урожайность риса может быть увеличена, чтобы Индонезия могла выйти на экспортный рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что национальный запас риса до апреля 2022 года достиг 10,2 млн тонн, что доказывает, что Индонезия имеет хорошую систему продовольственной безопасности.