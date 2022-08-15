Москва, , 11:26 — REGNUM Переустановка запчастей с одних самолётов на другие — это не очень хороший вариант для авиаотрасли России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Самолет (сс) cegoh

«На сленге это называется «каннибализация», то есть выбирается самолёт, он ставится на стоянку и его начинают разбирать на запчасти, чтобы поставить их на другие борта.

Таким образом, продлятся ресурс эксплуатации. Это не очень хороший вариант для российского пассажирского и грузового парка, но как временная мера сработает.

Однако России надо искать варианты ремонта самолётов без европейских и американских поставок.

Наиболее перспективным является китайский рынок и стоило бы нашим депутатам Госдумы и Совета Федерации провести открытые слушания и заслушать Минтранс по теме того, как он собирается решать этот актуальный вопрос.

Безопасность полётов волнует любого человека, кто пользуется авиаперелётами, то есть миллионов российских граждан», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство транспорта России начало разрабатывать поправки в законодательство, которые позволят отечественным авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолётов на другие.

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