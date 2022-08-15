Якутск, , 11:26 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России количество лесных пожаров снизилось на 15%.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава правительства принимает участие в совещании по предотвращению и ликвидации последствий ЧС в Якутске. По словам Мишустина, в 2022 количество лесных пожароопасный период снизилось на 15% по сравнению с 2021 годом, а пройденная огнём площадь — в два раза.

«Если сравнивать с прошлым годом, то с начала опасного сезона число пожаров снизилось на 15%, — сказал премьер-министр в ходе совещания. — Пройденная огнём площадь уменьшилась практически в два раза».