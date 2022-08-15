Мадрид, , 11:25 — REGNUM На сегодняшний день сотрудники правоохранительных органов Испании рассматривают свыше 260 жалоб об уколах шприцами при нахождении в общественных местах. Об этом 15 августа сообщает радиостанция Cadena SER.

Шприцы UlliPixa

«Силы безопасности расследуют более 260 заявлений об уколах молодежи шприцами в ночных заведениях», — отмечается в сообщении.

Также уточняется, что на данный момент Гражданская гвардия и национальная полиция сообщают о 203 таких случаях, которые произошли в период с 3 по 10 августа. При этом указывается, что к ним также следует добавить еще не менее 59 жалоб: 23 случая в Каталонии, 20 — в Наварре и ещё 16 — в Стране Басков.

Кроме того, подчёркивается, что на данный момент у испанских правоохранителей нет типов для этого феномена, так как на сегодня не удалось задержать ни одного из предполагаемых наносящих такие уколы. При этом добавляется, что в течение последнего времени число этих случаев увеличилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка рассказал, что правоохранители страны расследуют 60 таких случаев.