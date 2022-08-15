Москва, , 11:25 — REGNUM Британо-американский фильм «Вышка» стал лидером кинопроката в России по итогам выходных. Об этом сообщил портал kinobusiness.com 14 августа.

Грейс Фултон в фильме «Вышка» режиссёра Скотта Манна Цитата из трейлера

Так, за период с 11 по 14 августа 2022 года картина сумела заработать 27,3 млн рублей. Примечательно, что «Вышка» также стала лидером кинопроката в СНГ за аналогичный период.

Напомним, «Вышка» рассказывает о двух подругах, решивших взобраться на вершину радиомачты, однако из-за непредвиденных обстоятельств героини застревают на высоте более 600 метров. Режиссёром ленты выступил Скотт Манн, а главные роли исполнили Грейс Фултон и Вирджиния Гарднер.

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