Соледар, ДНР, , 11:23 — REGNUM Бегство киевской армии к линии Славянск — Краматорск — Дружковка — вопрос самого ближайшего времени, написал 15 августа в своем телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Родион Мирошник Council.gov.ru

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Завод «Кнауф-гипс» в Соледаре находится уже под полным контролем союзных сил, идет зачистка города от вооруженных сил Украины, отметил Мирошник.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что офицеры ВСУ покинули позиции в районе Соледара, передав свои обязанности сержантскому и рядовому составу.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что в ходе наступления сил ДНР, ЛНР и России в районе Соледара киевская армия потеряла более двух тысяч человек.

Генштаб вооруженных сил Украины отзывает офицеров со всей линии обороны в Донбассе, сообщил в свою очередь военкор Андрей Руденко.