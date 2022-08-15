Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки зафиксировали 3782 случая заражения коронавирусом, что на 21 случай больше, чем сутками ранее. Об этом 15 августа сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Жертвами вируса стали за сутки 11 петербургских пациентов. Число смертей от ковида, как основной причины, сократилось на три случая за сутки.

Количество переболевших COVID-19 за сутки пополнилось на 1722 пациента. Показатель выздоровления за сутки сократился на 30 человек.

Отметим, что с начала пандемии в марте 2020 года в Петербурге обнаружили 1 592 835 случаев заражения коронавирусом. От ковида скончались 34 470 больных, а излечились от вируса 1 530 048 пациентов.

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