Санкт-Петербург, 15 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки зафиксировали 3782 случая заражения коронавирусом, что на 21 случай больше, чем сутками ранее. Об этом 15 августа сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Жертвами вируса стали за сутки 11 петербургских пациентов. Число смертей от ковида, как основной причины, сократилось на три случая за сутки.

Количество переболевших COVID-19 за сутки пополнилось на 1722 пациента. Показатель выздоровления за сутки сократился на 30 человек.

Отметим, что с начала пандемии в марте 2020 года в Петербурге обнаружили 1 592 835 случаев заражения коронавирусом. От ковида скончались 34 470 больных, а излечились от вируса 1 530 048 пациентов.