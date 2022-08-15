Кишинёв, , 11:22 — REGNUM Вступил в силу с 15 августа временный запрет на ввоз в Россию овощей и фруктов из Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Яблоки. Весы maxmann

Отмечается, что причиной стало «неоднократное выявление опасных карантинных объектов в молдавской продукции». В пресс-службе отметили, что регулярно сообщали молдавской стороне о нарушениях в течение 2021 и 2022 года, но безрезультатно.

По данным пресс-службы за последних полтора года в молдавской аграрной продукции карантинные объекты (насекомых-вредителей, споры плесени и пр.) выявляли 93 раза.

Стоит отметить, что Молдавия в 2021 году отправила на российские рынки 168 тонн аграрной продукции. В основном это яблоки, сливы, виноград и черешня.

Читайте ранее в этом сюжете: Россельхознадзор отреагировал на обвинения молдавского министра

Читайте развитие сюжета: России предложили проверять сельхозпродукцию на складах Молдавии