Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM Прокуратура проверила соответствие проектной мощности школ Екатеринбурга фактическому числу учеников. По факту выявленных нарушений главе Екатеринбурга Алексею Орлову внесено представление, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам проверки. Часть свердловских школ не соответствуют необходимым требованиям. Прокуратура внесла представление с требованием принять меры для повышения доступности среднего образования.

Нарушения выявили и в Белоярском районе Свердловской области. Так, проектная мощность школы в селе Косулино составляет 464 места, несмотря на это, обучение здесь проходят 1100 детей. Белоярский межрайонный прокурор через суд обязал главу Белоярского района до 31 декабря 2022 года организовать строительство ещё одной школы.