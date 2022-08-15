Сеул, 15 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Экспорт автомобилей из Южной Кореи в июле 2022 года вырос на 23,1% в годовом исчислении. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, южнокорейские автомобилестроительные компании поставили на мировой рынок в прошлом месяце 223 633 автомобиля на сумму $5,14 млрд. В стоимостном выражении экспорт вырос на 25,3%.

В министерстве подчеркнули, что рост показателя связан с увеличением спроса на экологически чистые автомобили, на долю которых пришлось 28,6% экспорта автомобилей.

Экспорт «зеленых» автомобилей вырос на 60,1%, до 54 222 единиц. В стоимостном выражении показатель вырос на 50,6%, до $1,47 млрд.

Между тем производство автомобилей в Южной Корее увеличилось на 9,1%, до 324 668 единиц, однако продажи на внутреннем рынке упали на 3%, до 143 293 единиц.