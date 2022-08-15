Брянск, 15 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Памятник в честь экипажа бомбардировщика ИЛ-4, разбившегося во время боёв в 1943 году, открыли в Карачевском районе Брянской области, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пресс-служба администрации Карачевского района Памятник погибшему экипажу

Боевой самолёт 42-го авиаполка 36-й авиационной дивизии дальнего действия в составе группы из 12 машин вылетел в ночь с 12 на 13 июня 1943 года для уничтожения железнодорожных эшелонов фашистов на станции Брянск-2. Бомбардировщик не вернулся с задания, место его падения было обнаружено только весной 2019 года. Поисковики подняли из земли останки и личные вещи экипажа, удалось установить имена героев — это лётчик Алексей Метёлкин (родом из Костромской области), младший лейтенант, штурман Анатолий Павлов (уроженец казахского города Алма-Ата), старшина, стрелок-радист Николай Кобозев (родился в Рязанской области) и младший сержант, стрелок Владимир Надточиев (из белорусской Могилёвской области).

После раскопок на месте падения самолёта установили памятник. Останки погибших лётчиков 13 августа были преданы земле с подобающими воинскими почестями.