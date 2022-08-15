Архангельск, 15 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Архангельской области в 2022 году на проекты по благоустройство направили более 330 млн рублей. на эти средства планируют преобразить более ста территорий, сообщает региональное правительство.

Полина Серова Архангельск

«В текущем году в планах благоустроить 108 общественных территорий и 11 дворов. На сегодняшний момент 44 общественные территории и 9 дворов благоустроены. 55 общественных территорий и 2 двора сейчас находятся в стадии реализации», — цитирует пресс-служба ведомства замминистра ТЭК и ЖКХ Тамару Лемешеву.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом архангельские власти расторгли контракт с краснодарской фирмой, выигравшей конкурс на благоустройство восьми территорий.

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