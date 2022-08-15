Соледар, ДНР, , 11:17 — REGNUM Офицеры киевской армии покинули позиции ВСУ в районе Соледара (Донецкая республика), сообщил 15 августа представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Свои обязанности командиры переложили на сержантов и рядовых, отметил он.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что в ходе наступления сил ДНР, ЛНР и России в районе Соледара киевская армия потеряла более двух тысяч человек.

Союзные силы уже находятся в городской черте Соледара, территория завода «Кнауф-Гипс» находится под их полным контролем.