Якутск, 15 августа 2022, 11:16 — REGNUM В Якутию пришла цифровая трансформация, регион является одним из лидеров по развитию информационных технологий. Об этом заявил 15 августа в ходе визита в регионе председатель правительства России Михаил Мишустин.
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Он пожелал удачи его резидентам, компаниям-разработчикам в сфере информационных технологий.
По информации главы республики Айсена Николаева, Якутия является лидером по инновациям на Дальнем Востоке, обеспечивает 85% экспорта IT-услуг в макрорегионе и входит в ТОП-9 регионов России по критерию цифровой зрелости.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Михали Мишустин посетил технопарк в Якутске и одобрил проекты его резидентов. С визитом в Якутске он находится 15 августа.