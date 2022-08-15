Якутск, 15 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Якутию пришла цифровая трансформация, регион является одним из лидеров по развитию информационных технологий. Об этом заявил 15 августа в ходе визита в регионе председатель правительства России Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Я посмотрел рейтинги, по стране вы боретесь уже за первые места с регионами, где дела обстоят проще с возможностями доступа в интернет, с технологиями. И это очень здорово, что вы лидируете, и лидируете не только в своём регионе, но и в стране», — сказал премьер-министр РФ во время посещения IT-парка в Якутске.

Он пожелал удачи его резидентам, компаниям-разработчикам в сфере информационных технологий.

По информации главы республики Айсена Николаева, Якутия является лидером по инновациям на Дальнем Востоке, обеспечивает 85% экспорта IT-услуг в макрорегионе и входит в ТОП-9 регионов России по критерию цифровой зрелости.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Михали Мишустин посетил технопарк в Якутске и одобрил проекты его резидентов. С визитом в Якутске он находится 15 августа.