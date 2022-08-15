Пекин, , 11:16 — REGNUM Использование Тайваня для контроля над Китаем обречено на провал, заявил 15 августа официальный представитель минобороны КНР У Цянь.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Таким образом он прокомментировал визит делегации конгрессменов из США, возглавляемой сенатором Эдом Марки, на Тайвань.

По его словам, визит серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.

«Нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, подает неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за «независимость Тайваня», полностью обнажает лицо США как разрушителя мира и стабильность в Тайваньском проливе», — сказал он на брифинге.

Дипломат подчеркнул, что Тайвань является частью Китая, и иностранные силы не должны вмешиваться в этот вопрос.

Напомним, ранее Пекин заявил, что в ответ на политические игры США и Тайваня Народно-освободительная армия (НОАК) Китая проводит вокруг острова военные учения и патрулирование.

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