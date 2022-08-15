Минобороны Китая отреагировало на визит конгрессменов США на Тайвань
Пекин, 15 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Использование Тайваня для контроля над Китаем обречено на провал, заявил 15 августа официальный представитель минобороны КНР У Цянь.
Таким образом он прокомментировал визит делегации конгрессменов из США, возглавляемой сенатором Эдом Марки, на Тайвань.
По его словам, визит серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.
Дипломат подчеркнул, что Тайвань является частью Китая и иностранные силы не должны вмешиваться в этот вопрос.
Напомним, ранее Пекин заявил, что в ответ на политические игры США и Тайваня Народно-освободительная армия (НОАК) Китая проводит вокруг острова военные учения и патрулирование.
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